FETÖ operasyonlarında son dakika haberi! 7 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin, 17-25 Aralık sürecinden sonra otomobillerini satarak Bank Asya'ya yatırdıkları ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edildi.
Kırklareli merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Kırklareli merkezli Ankara, Uşak, Gaziantep, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ adına faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
A.K.D, M.K, M.K, M.Ş, R.D, H.T. ve A.G. tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Şüphelilerin 17-25 Aralık sürecinden sonra otomobillerinin satışından gelen parayı Bank Asya hesaplarına yatırdıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock''u kullandıkları tespit edildi.
Polis ekipleri, 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.