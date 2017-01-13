“FETÖ’nün siyasi ayağına ulaştık”

Meclis FETÖ Komisyonu Başkanı Reşat Petek, örgüt ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terör örgütü FETÖ'nün siyasi ayağına ulaşıldığını belirten Petek, şu değerlendirmeleri yaptı:



AK PARTİ'YE TAKİYE...



"15 Temmuz darbe girişimine gelinceye kadarki dönemde bir siyasi ayak aramak gerekirse burada aktif olan Fetullahçı Terör Örgütüdür ve istifade ettiği, etmek istediği de siyasi partidir. Çok farklı siyasi partilerden istifade etmiştir, bunları kendi amaçları için değerlendirmiştir. 7 Şubat krizine kadar da AK Parti'ye şirin görünüp, belirli makamlara gelmek için takiyesini yapmış, özellikle yüksek yargının omurgasını değiştiren 2010 anayasa değişikliğinde...

7 Şubat krizine kadar da bunları sürdürmüştür. Ondan sonra AK Parti hükümetleri gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Demek ki siyasi ayak olarak tek bir siyasi partiyi göstermek, bir siyasi partiyi FETÖ'yü destekleyen, besleyen, darbe yaptığında da onun yerine kadrolarını koyacak parti olarak görmek haksızlık olur.

FETÖ'nün, kötü emellerini gerçekleştirmek isteyen dış güçlerin bu amaca yönelik siyasi parti, sivil toplum, TSK ve yargı gibi Türkiye'deki bütün güçlerden faydalanmak için planlanmış, hücre tipi oluşumu sağlanmış bir örgüt olduğu görülüyor. Siyasi ayaktan da bizim anladığımız budur."