Firari darbeciler yüzü açık şekilde mahkemeye getirildi

Atina'dan geçilen fotoğraflarda, askerlerin yüzünü kapatmadığı ve kelepçeli halde mahkemeye getirildiği görülüyor.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'a kaçan askerlerden dördü daha, bugün yüksek mahkemede hakim karşısına çıktı.

KELEPÇELİ

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının başkent Atina'dan geçtiği fotoğraflarda FETÖ'cü askerlerin takım elbise giydikleri ve kelepçeli halde mahkemeye getirdikleri görülüyor.

KARAR NİHAİ OLACAK

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, daha önce dört asker hakkındaki karar duruşmasını 23 Ocak tarihine ertelemişti. Mahkemenin vereceği hüküm, darbeci askerlerin iade süreçlerine yönelik nihai adım olacak.

Türkiye, geçen yıl yaz mevsiminden bu yana darbeci askerlerin iade edilmesini talep ediyor.

Sekiz askerden üçü hakkında daha önce temyiz mahkemesi tarafından iade talebi kabul edilmiş, beş asker için ise red kararı çıkmıştı. Beş askerin de iadesini isteyen başsavcı, söz konusu hükmü yüksek mahkemeye taşımıştı.