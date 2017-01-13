Hain saldırıda korkunç şüphe

Kayseri’de 14 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili 5 asker tutuklandı. Askerlerin PKK propagandası yaptığı ve terör örgütüne bilgi sızdırdığı öne sürüldü

Kayseri'de 17 Aralık'ta 1. Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 55 kişi yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili olarak 29 kişi gözaltına alınmıştı. Sorguları süren zanlılardan 6'sı serbest bırakılırken, gözaltındaki 23 zanlı ile olayla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Dosya üzerinde işlem yapan savcı 22 zanlıyı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. 4 kişi ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Saldırının hedefi olan 1. Komando Tugay Komutanlığı'ndan 5 asker çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen bu askerlerin sosyal medyada PKK propagandası yaptıkları ve terör örgütüne bilgi sızdırdıkları öne sürüldü.