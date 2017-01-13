X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Kayseri'deki saldırıyla ilgili 5 asker tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Kayseri'deki saldırıyla ilgili 5 tutuklandı

  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 07:40 Güncelleme Tarihi: 13.1.2017 07:41
Kayseri'deki saldırıyla ilgili 5 asker tutuklandı
Kayseri'deki saldırıyla ilgili 5 asker tutuklandı

Kayseri'de çarşı iznine çıkan leri taşıyan halk  otobüsüne yönelik terör saldırısına yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye  çıkarılan 22 zanlı arasında bulunan 5 asker tutuklandı.

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığından Çarşı iznine çıkan lere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

Terör saldırısıyla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi de adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Sedat D. ve Ali B, saldırıyı gerçekleştiren teröristin annesi H.Y. ile askerleri taşıyan otobüsün sahibi olduğu öğrenilen Mehmet E. savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

5 asker tutuklandı

Savcılık işleminin ardından 22 zanlı, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 1. Komando Tugay Komutanlığında askerliklerini yapan er ve erbaşlar Abdurrahman Ç, Semih A, Bilal U, Bedri Ö. ve Ahmet A. mahkemece tutuklandı. Diğer zanlıların mahkemece ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 55 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturmada halk otobüsü şoförü H.E, Şanlıurfa'da yakalanan araç sahibi M.Y, teröristin taşıdığı kimliğin gerçek sahibi Mehmet O, saldırgana hazırladığı krokiler ve patlayıcı yerleştirilen aracı teslim ettiği gerekçesiyle Diyarbakır'da yakalanan K.Ç, bu kişiyle irtibatlı olduğu belirlenerek Adana'da yakalanan E.Ş, Ü.K. ve E.U. ile saldırının hedefi 1. Komando Tugay Komutanlığında PKK propagandası yaptıkları ve çarşı iznine çıkan askerlerin tugay içerisine giren halk otobüsleriyle kent merkezine taşınması uygulamasıyla ilgili bilgi sızdırmış olabilecekleri değerlendirilen 5 askerin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.