Meclis'te anayasa teklifinin 9. maddesi görüşülüyor

Meclis Genel Kurulu'nda, Anayasa değişiklik teklifinin "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu" başlıklı 9. Maddesi görüşülüyor.

Genel Kurul'da HDP ve CHP'nin grup önerilerinin ardından 18 maddelik Anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine geçildi.





Teklifin birinci tur görüşmelerinde 9. Maddesi görüşülüyor.





"Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu" başlıklı 9. Maddeye göre; cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşecek ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek.





Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamayacak.





Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erecek.





Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.