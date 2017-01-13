Şentop: CHP’nin yaptığı içerik dolandırıcılığı...

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop: Bizim önerdiğimiz rejim değil hükümet sistemine ilişkin düzenleme. Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa kendi seçimini de yenilemek zorunda. Niye kendi süresini de kısaltsın?

CHP'nin, cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili iddialarına TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop tek tek yanıt verdi. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Şeptop, CHP'nin argümanlarını şöyle çürüttü:



YARGIYLA MİLLETİN İRTİBATI

"Rejim maymuncuk kelime. Düzenlemek anlamına geliyor. Bu kelimenin muğlaklığından yararlanarak CHP içerik dolandırıcılığı yapmaya çalışıyor. Devletin şekli ve yapısına ilişkin hususlar anayasanın ilk üç maddesinde düzenleniyor. Bizim önerdiğimiz rejim değil, hükümet sistemine ilişkin bir düzenleme."

Esas yasama ve yürütmenin tek elde toplanması parlamenter sistemde oluyor. Parlamenter sistem zaruri olarak yasama ile yürütmenin tek elde toplanmasını öngörüyor. Başka türlü hükümet çıkarmak mümkün değil. Halbuki bizim önerdiğimiz sistemde yasama ve yürütme ayrı ayrı sandıklarda seçileceği için tek elde toplanma mecburiyeti yok.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet bunu yasama, yargı; yürütme eliyle kullanır. Yasama ve yürütmede tamam ama yargı eliyle nasıl kullanıyor? Hiçbir alakası yok. Yargının bir şekilde milletle irtibatlandırılması lazım. Bunu anglo-sakson ülkelerinde jüri ile yapıyorlar. Biz burada hâkim ve savcıları atayan kurulun milletin seçtikleri eliyle oluşturulmasını sağlıyoruz... Cumhurbaşkanı seçilince Anayasa Mahkemesi (AYM) ve HSYK'yı sıfırlayacak. AYM üyelerinin görev süreleri devam ediyor. Bir cumhurbaşkanı seçilince birkaç üye atayacak ya da hiç atayamayacak.



KARARNAME KANUNLA EŞDEĞER DEĞİL

Cumhurbaşkanı yürütme yetkisi ile ilgili kararname çıkartabiliyor. Temel hak ve özgürlükler, anayasada kanunlarla düzenlenmesi öngörülen konularda kararname çıkartılamaz. Kanunla kararname çakışırsa kanun uygulanacak. Ayrıca kararnameleri AYM denetleyebilecek. Kararname, kanuna eşdeğer değil, kanun altı bir düzenleme olduğunu gösteriyor.

Partili cumhurbaşkanı, bu sistemin gereği. ABD'de başkan, devlet, hükümet başkanı ve partisinin lideri durumunda. Adayların belirlenmesinde etkili bir figür. Bu sistemlere bakarsanız uygulama böyle. Sistemde zaman içinde ayrışmalar olacak. Sistem zorunlu olarak bunu getirecek.



FESİH YETKİSİ, KRİZ RİSKİNE KARŞI...

Cumhurbaşkanının yüzde 100'ü feshedeceği yanlış ve yanıltıcı. TBMM'nin belki yarısı cumhurbaşkanının partisinden oluşacak. Nasıl yüzde 100 feshediliyor? Kriz çıktığında onu çözebilecek bir formül bu. Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa kendi seçimini de yenilemek zorunda. Neden kendi süresini de kısaltsın?



CUMHURBAŞKANINA YARGI YOLU

Cumhurbaşkanı mevcut sistemde hiç yargılanamıyordu. Sistem cumhurbaşkanını kişisel suçları nedeniyle bile yargılama getiriyor. İlk başvuru sürecindeki imza sayısını biraz yükselttik ama suçlamaların basit ve gerekçesiz yapılmasını engellememiz lazım. Her gün suç ithamı ile karşıya kalan cumhurbaşkanı çalışamaz. Dünyada da bu böyle.



BU SİSTEMDEN TEK ADAM ÇIKMAZ

Şentop: "Tek adam bu sistemden çıkmaz. Bugünkü sistem, güçlü bir lider ortaya çıkarsa hem yasama hem de yürütmede hâkim olmasını sağlamak için çok daha fazla enstrüman veriyor. Bizim önerdiğimiz model yetkisi tek elde toplamayı daha güçleştiren bir sistem. Yürütmenin yetkilerini yine yürütmeye vermedik. Yasama ve yargıdan yetki alıp yürütmeye vermedik."

