TÜSİAD Başkanı'ndan döviz açıklaması

TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik, döviz piyasasının mart ve nisan ayı gibi normale döneceğini öngördü.
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, özel bir televizyon kanalına önemli açıklamalarda bulundu.
KUR DALGALANMALARI
Bilecik, dalgalanmaların yaşandığı döviz piyasasının mart ve nisan ayı itibariyle rahatlayacağını söyledi.
FAİZ ORANLARI
Faiz konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erol Bilecik, "Yüksek faiz geleceği tehlikeye sokar. Merkez Bankası siyasi iklimin içinde olmamalı" şeklinde konuştu.
YATIRIMDAN ÇEKİNMEYİN
Yatırımcılara seslenen TÜSİAD Başkanı, yatırımdan korkulmaması gerektiğini belirterek, "Türk Lirası'na güvensinler yatırımdan çekinmesinler" dedi.