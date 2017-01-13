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'ın 28 cık planına 'den yanıt geldi!

AA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 23:41 Güncelleme Tarihi: 13.1.2017 02:05
Yunanistan'ın 28 adacık planına Türkiye'den yanıt geldi!
Yunanistan'ın 28 adacık planına Türkiye'den yanıt geldi!

Büyükelçi , Denizcilik ve Politikası Bakan Yardımcısı 'un Yunan parlamentosunda, Yunan hükümetinin Ege’de 28 küçük adacığa yönelik ve bayındırlık planlaması yaptığı açıklamasıyla ilgili 'nin, Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğini vurguladı.

'ın Ege'deki bazı cıkları a açacağı yönündeki açıklama ve haberler hakkındaki bir soruya verdiği cevapta Müftüoğlu, şunları kaydetti:

" (Santorinios), Yunan Parlamentosunda yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta, Yunan hükümetinin Ege'de 28 küçük adacığa yönelik iskan ve bayındırlık planlaması yaptığına değinmiştir. Ancak, söz konusu planlamanın Ege'deki hangi ları kapsadığı açıklanmamıştır."

'nin, Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğinin altını çizen Müftüoğlu, bunların hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağını çeşitli kereler duyurduklarını belirtti.

Müftüoğlu, "Komşumuz Yunanistan'ın, gerek hükümetimiz, gerek kamuoyumuz nezdinde büyük hassasiyet arz eden bu konuda sağduyulu davranmasını bekliyoruz.?" ifadelerini kullandı.