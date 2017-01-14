10 yıldır aranan terörist kahvede oyun oynarken yakalandı

Terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan 10 yıldır aranan kişi, kahvede oyun oynadığı sırada yakalandı.

Iğdır'da, terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan 10 yıldır aranan ve kahvede oyun oynarken gözaltına alınan zanlı tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı E.D'nin Halfeli beldesindeki bir kahvede olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan 10 yıldır aranan E.D, oyun oynadığı sırada gözaltına alındı

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklandı.