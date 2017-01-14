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Anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesi kabul edildi

  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 19:52 Güncelleme Tarihi: 14.1.2017 19:54
Anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesi kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesi 344 oy ile kabul edildi.

ANAYASA değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanının OHAL yetkisini düzenleyen 12'nci maddesi, 344 kabul ,133 ret, 2 boş, 3 geçersiz oyla kabul edildi.

Cumhurbaşkanının OHAL yetkisini düzenleyen 12'nci maddeye göre; OHAL'de kararnamelere Meclis onayı süresi bir aydan üç aya çıkarıldı. OHAL gerekçelerine seferberlik hali eklendi. OHAL ilan eden cumhurbaşkanı, temel haklar ve siyasi haklar konularında da sınırlayıcı kararname çıkarma yetkisine sahip olacak.