15 Temmuz direnişi müfredata girdi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017-2018 ders yılından itibaren uygulamaya geçecek yeni müfredatı öğrenciler ve veliler dahil tüm toplumun öneri ve eleştirilerini almak için askıya çıkardıklarını açıkladı. Öğretmenden veliye, öğrenciden uzmanlara kadar herkes 1 ay süreyle yeni taslak ders programlarını inceleyerek öneri, şikayet ve eleştiride bulunabilecek. Müfredat çalışmalarına 20 Şubat'ta son şekli verilecek ve kitap yazımları başlayacak. İşte yeni müfredat taslağında getirilen değişiklikler:

Türkiye yakın tarihi müfredata girdi. Mevcut tarih kitaplarında İkinci Dünya Savaşı'na kadar anlatılan Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, 2016 yılına kadarki dönemi kapsayacak.

1960-1980 darbeleri, post modern darbeler, AB üyelik süreci ve Kıbrıs müzakereleri müfredata girdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi de müfredata girdi. Öğrenciler, ilk kez 6'ncı sınıf Sosyal Bilgiler dersinde, 15 Temmuz'u ders olarak işleyecek.

Dünya ülkelerindeki bütün öğrencilerin bilgilerinin ölçüldüğü ve Türk öğrencilerin ortalamanın altında kaldığı PISA ve TIMSS sınavları da kapsama alındı. Bu sınavlardaki kazanımlar dikkate alınarak konu dağılımı yapıldı.



ÖZEL OKULLARA KAMERALI DENETİM

MEB'in Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık özel okullarda zorunlu kameralar olacak ve kayıtlar 15 gün saklanacak. Okulların reklamlarında öğrenci fotoğrafı kullanılamayacak. Daha başarılı görünmek için not şişiren okullara para cezası verilecek.