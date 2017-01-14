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ile ına beton bloklar örülüyor

İHA
  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 12:50
Akçakale ile Telabyad sınırına beton bloklar örülüyor
Akçakale ile Telabyad sınırına beton bloklar örülüyor

'nın ilçesi olan ve Suriye'nin kenti arasına güvenlik ı örme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, 'nın ilçesi olan ve PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kenti arasına güvenlik ı örme çalışmaları devam ediyor. Genişliği 2, yüksekliği ise 4 metre olan 7 ton ağırlığındaki beton bloklar tırlarla sınır hattına götürülüyor. Vinçlerle sınırın sıfır noktasına indirilen beton bloklar, daha sonra ise hat boyunca diziliyor. Akçakale ilçesinde yaklaşık bir aydır devam eden çalışmalarda 30 kilometrelik hatta beton bloklar dizildi. Akçakale ilçe merkezinin sınır hattına ulaşan ekipler, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Öte yandan duvar çalışmasının olduğu noktalarda askerler tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Zırhlı araçlar sürekli devriye gezerken askerler ise duvar alışmasının yapıldığı noktalarda 24 saat nöbet tutuyor.