Başbakan Binali Yıldırım'dan Cumhurbaşkanlığı Sistemine ilişkin önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Abdülhamid Han'ı anma programına katıldı. Başbakan Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Sistemine ilişkin yaptığı bilgilendirmede, yeni sisteme ilişkin çok önemli bilgiler verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Abdülhamid Han'ı anma programına katıldı. Başbakan Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Abdülhamid'i anlamak istiyorsanız, İstanbul Üniversitesi'ne, İstanbul Erkek Lisesi'ne bakın, Etfal Hastanesi'ne bakın, Selimiye Kışlası'na bakın, Osmanlı coğrafyasındaki eserlerin her birinin altında onun imzası var" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım,

"Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek, meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacak. Bu anayasa değişikliğiyle 367 saçmalıkları olmayacak. Bu anayasa değişikliğiyle cuntacılar iş başına gelme hevesinde olmayacaklar. Halkın iradesi kesintisiz işlemeye devam edecek. Sistemin tıkanan damarları açılacak, kararlar hızla alınacak, vatandaşın beklediği hizmetler daha hızlı yapılacak. Vatandaşın hizmete erişmesi kolaylaşacak. İstikrar artık sandıkta halledilecek. Bu sistemle millet kendisini yönetenleri doğrdudan seçecek. Aynı zamanda kendisini yönetenleri denetleyecek vekilleri de seçecek. Bir yandan hükümeti bir yandan vekilleri seçecek. Vekilleri millet adına kanunları yapacak. Doğrudan demokrasi, vekaletle değil. Millet yetkiyi verecek ve hesabını soracak. Türkiye milletten yetki almadan konuşanların ülkesi olmaktan çıkacak. Vesayet odakları milletin emrine girecek ve milletin dediği söz geçerli olacak" şeklinde konuştu.

Başbakan: Gençler Sultan Abdülhamid'i gerçek kaynaklardan okuyun

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

Bugün Cumhuriyet neslinin kullandığı bütün eserlerin altında o ulu hakan Abdülhamit'in imzası var. Bugün İstanbullunun her gün kullandığı Marmaray projeside Abdülhamid'in hayalidir. Onun hayalini gerçeğe dönüştüren de onun torunları Erdoğan ve arkadaşlarıdır. Abdülhamit'e laf etmeye çalışanlar gerçek Abdülhamit'i eserleriyle görüyorlar. Abdülhamit'i bizim dönemimizde öyle kötü göstermeye çalıştılar ki şimdi onu okuyunca hayranlığım bir kat daha artıyor. O milletim önemli diyen ve ömür boyu da bunun için çalışan çok önemli bir padişahtır. Batı dünyasında yenilikçi hareketler başlamış, Abdülhamit bundan geri kalmayalım diye gençleri seçerek bu ülkelerde ilim öğrenmeleri, teknolojiyi anlamaları, bunu Osmanlı topraklarında uygulamaları için çok önemli fırsat sağlamıştır. Avrupa'ya giden gençler maalesef Abdülhamit'in hayallerini gerçekleştirmek yerine Abdülhamit'i tahttan indirmek için işbirliği yaptığını tarih kitaplarından okuyoruz.

"SULTANIM NİYE ORDUYA EMİR VERMİYORSUN?"

Abdülhamit'e darbe yapmaya çalışan darbecilere karşı 'Sultanım niye orduya emir vermiyorsun' diyenlere, 'Ben Müslümanların, birbirine ateş açmasına asla müsaade etmem' diyerek harekat ordusunu durdurmuştur. İşte o Abdülhamit'ten asker elbisesini giyen alçak FETÖ'cüler, bu memleketin evlatlarına tankıyla topuyla ateş etmekten geri kalmamışlardır. 15 Temmuz'da asker elbisesi giymiş alçak FETÖ'cüler bu memleketin evlatlarına ateş açmıştır. İşte Abdülhamit'in vatan sevgisi, insan sevgisi ile bu alçak FETÖ'cülerin yaptıkları arasındaki fark budur. Ancak bu alçaklar, her şeyi düşündüler ama bir şeyi düşünmediler. O da hakkın gücü ve halkın gücüdür.

AK PARTİ DÖNEMİNDE DARBECİLER KAZANAMADI, MİLLET KAZANDI

Bölgemizde maalesef 6 yıldır devam eden istikrarsızlık, iç savaş, milyonlarca insanın yerlerinden, yurtlarından olmasına sebep oldu. 3 milyon kardeşimizi, Suriyeli'yi, Iraklı'yı bağrımıza bastık, ekmeğimizi bölüştük, evimizi açtık. Herkes şunu bilmelidir, ekmeğimizi böleriz ama bu vatanı böldürtmeyiz. İnşallah bugün başımızı ağrıtan, enerjimizi azaltan, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine zarar vermeye çalışan bu bölücü terör örgütünü, Fetocu terör örgütünü, DEAŞ terör örgütünü, bilimum terör örgütlerini de Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. FETÖ, DEAŞ, PKK.. Hepsini Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Türkiye'yi gençlere muasır medeniyetler seviyesini yakalamış bir ülke olarak devredeceğiz. Bu heyecanı bu salonda görüyorum. Gençler Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne hazır mısınız? 2003 yılında göreve geldiğimiz günden itibaren milletimizle birikte Türkiye'yi ayağa kaldırmak için söz verdik. aydınlanmanın başladığı bugünlere gelmek kolay olmadı. Biz Türkiye'yi kalkındırmanın derdiyle uğraşırken birileri de bu kalkınmayı engellemek için tuzak kurdular. Yakın tarihimizde 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat var. Bütün bunlarda millet iradesi malesef yok edildi, darbeciler kazandı. Ama Ak Parti iktidara geldi, 27 Nisan, 17 ARalık, 15 Temmuz.. 3 darbe girişiminde de darbeciler kaybetti, millet kazandı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DARBECİLERİN SONUNU GETİRECEK

Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek, meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacak. Bu anayasa değişikliğiyle 367 saçmalıkları olmayacak. Bu anayasa değişikliğiyle cuntacılar iş başına gelme hevesinde olmayacaklar. Halkın iradesi kesintisiz işlemeye devam edecek. Sistemin tıkanan damarları açılacak, kararlar hızla alınacak, vatandaşın beklediği hizmetler daha hızlı yapılacak. Vatandaşın hizmete erişmesi kolaylaşacak. İstikrar artık sandıkta halledilecek. Bu sistemle millet kendisini yönetenleri doğrdudan seçecek. Aynı zamanda kendisini yönetenleri denetleyecek vekilleri de seçecek. Bir yandan hükümeti bir yandan vekilleri seçecek. Vekilleri millet adına kanunları yapacak. Doğrudan demokrasi, vekaletle değil. Millet yetkiyi verecek ve hesabını soracak. Türkiye milletten yetki almadan konuşanların ülkesi olmaktan çıkacak. Vesayet odakları milletin emrine girecek ve milletin dediği söz geçerli olacak. Gençler bu anayasa sizi de düşündü. Dediler ki gençler seçsin ama seçilmesin! Seçiyorsanız elbetteki seçileceksiniz. Siyasetin yolunu gençlere aştık ve seçilme yaşını 18'e düşürdük. Geleceğimizi siz gençlerle birlikte inşaa edeceğiz. Türkiye'de bu değişimi ülkemiz için geleceğimiz için gençlerimiz için Ak Parti iktidarı olarak en güzel şekilde değerlendirmenin gereğini yapıyoruz.Bu sistemin sahibi millettir. Meclise binbir entrika ile kaba kuvvet kullanarak vekillerin ayaklarını ısırarak her türlü barbarlığı yapanlar bilsinler ki millet sandıkta tüm bunlara cevap verecektir. Söz de karar da her zaman olduğu gibi milletin olacaktır. 15 senedir halkın ve hakkın rızası dışında hiçbir şeye boyun eğmedik. Türkiye'nin hakettiği hizmetleri yaparak bugünlere geldik. Bu konuda en büyük desteği sizlerden aldık.