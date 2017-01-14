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Çavuşoğlu açıkladı! "'da PYD olmayacak"

  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 17:55 Güncelleme Tarihi: 14.1.2017 18:07
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı! "Astana'da PYD olmayacak"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı! Astana'da PYD olmayacak

zirvesinde PYD’nin asla olmayacağını açıklayan , ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin." dedi.

Çavuşoğlu, '''nin amacı Suriye'yi bölmektir. Bu amaçları güden bir terör örgütünün müzakere masasında yeri olamaz'' dedi.

ABD DEAŞ'I DAVET ETSİN

zirvesinde PYD'nin asla olmayacağını açıklayan Dışişleri Bakanı , ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin." dedi.

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