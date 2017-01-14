Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı! "Astana'da PYD olmayacak"

Astana zirvesinde PYD’nin asla olmayacağını açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''YPG'nin amacı Suriye'yi bölmektir. Bu amaçları güden bir terör örgütünün müzakere masasında yeri olamaz'' dedi.

ABD DEAŞ'I DAVET ETSİN

Astana zirvesinde PYD'nin asla olmayacağını açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin." dedi.

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