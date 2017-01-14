FETÖ 15 yıl insanların hayatını çalmış!

ÖSYM’nin kozmik odası olarak bilinen kilitli odadan son 15 yılın sınav sorularının çalındığı tespit edildi. Soruların bilgisayara yerleştirilen arayüz aracılığıyla çalındığı belirlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY soruşturmalarında, son 15 yıl içerisinde değişik tarihlerde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. İncelemeler sonucu kurumda çalışan örgüt üyeleri aracılığıyla ÖSYM'nin kozmik odası olarak bilinen, sınavların hazırlanıp, saklandığı odadaki bilgisayarlara yerleştirilen arayüz aracılığıyla soruları elde ettikleri anlaşıldı. Sistemin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü, sınav sorularının bilgisayardan silindikten sonra arayüze düştüğü ve bu sayede soruların çalındığı tespit edildi. Yapılan sınav hırsızlıklarının tamamını ortaya çıkarabilmek için harekete geçen savcılık, Bakanlar Kurulu Kararınca, ÖSYM'nin son 15 yılda yaptığı sınavların tamamının kayıtlarını isteyerek inceleyecek.

İŞTE O SINAVLAR!

Başsavcılığın mercek altına aldığı sınavların başında şunlar geliyor:

- 2010 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı: Başsavcılık, soruların sızdırılmasına ilişkin 230 sanık hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "FETÖ/PDY kurucu, yönetici ve üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına dolandırıcılık" suçlarından dava açtı. Halen 31 sanık tutuklu yargılanıyor.

- 2010 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı: Savcılık, sınav sonuçları ve diğer veriler yönünden durumu şüpheli görülen kişilerin isimlerinin bildirilmesini YÖK Başkanlığı'ndan talep etti.

- 2012 KPSS: Geçen yıl açılan soruşturmada deliller toplanıyor.

- 2012 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Seçme Sınavı: 2012'de, eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın suç duyurusu üzerine açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı. Yeni deliller elde edilmesi üzerine geçen yıl başsavcılık soruşturmayı tekrar açtı.

- 2014 LYS: Bir milyona yakın öğrencinin üniversiteye yerleşmek için girdiği bu sınav da soruşturuluyor. Savcılık delil toplama aşamasında.

- Komiser Yardımcılığı Sınavları: 2005-2013 arasında düzenlenen dokuz komiser yardımcılığı sınavının sorularının önceden ele geçirildiği iddiasıyla yapılan ihbarlar üzerine ayrı ayrı soruşturma açıldı.

- 2009 Polis Koleji Sınavı: Sınava giren bir öğrencinin "müşteki" sıfatıyla verdiği ifade üzerine başlatılan sınava giren 907 adayla ilgili delil toplama ve analiz çalışmaları devam ediyor.

- 2012 Polis Akademisi Sınavı: Bilirkişi raporları ve diğer deliller yönünden durumları şüpheli görülen 245 öğrenci, 99 sınav komisyonu üyesi ve 19 kişiyle alakalı delil toplama ve analiz çalışmaları sürdürülüyor.

- 2011 Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı: Sınav sorularının önceden elde edildiği iddiası soruşturuluyor.

- 2012 Astsubaylık Sınavı: Bu sınavın sorularının da sınav öncesinde sızdırıldığı iddia ediliyor. Başsavcılık delil topluyor.

- 2010 SHÇEK Müfettiş Yardımcılığı Sınavı: Sınav sorularının önceden elde edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

- 2014 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hâkim Adaylığı Sınavı: Başsavcılık, bu sınavda da 47 şüpheli hakkında aynı iddiaları araştırıyor.

FİRARİ PROFESÖRÜN 96 DOĞRUSU VAR

Hakkında yakalama kararı bulunan Fatih Üniversitesi eski Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın 2008 yılında 56 yaşında iken girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (ALES) 100 sorunun 96'sını doğru yanıtladığı ortaya çıktı. Bu dönemlerde sınavlara girerek yüksek başarı gösteren adayların arasında çok sayıda kişinin, FETÖ'nün haberleşmek için kullandığı 'Bylock' programı kullandığının da tespit edildiği belirtildi.