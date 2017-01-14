FETÖ’nün ‘abla’larına operasyon

Gözaltına alınan FETÖ ‘abla’larının evlerinden örgütsel dokümanlar çıktı. ‘Abla’ların 15 Temmuz sonrası operasyonlarla çökertilen örgüt piramidinin tabanını din istismarıyla ayakta tutmaya çalıştığı belirlendi

73 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI, İLK GÜN 55 GÖZALTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ ablalarına yönelik operasyonda 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine çoğunluğu örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, örgüte finansman sağlayan aralarında kamu personellerinin de olduğu şüphelilerin adreslerinde polisler sabah gözaltı, arama ve el koyma işlemi yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün "abla" yapılanmasında yer aldıkları ve şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili eş zamanlı operasyon yapan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 55'ini gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.



DAĞILMAYI ÖNLEMEK İÇİN CENNET VAADi!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan aramalarda FETÖ ablalarının evlerinde örgütsel dokümanlar da ele geçirildi. FETÖ elebaşısının el yazısıyla yazdığı bir dua dikkat çekti. Örgüt ablalarının 15 Temmuz sonrası çöken örgütteki dağılmayı yavaşlatmak için dini duyguları kullanarak telkin listesi hazırladığı ortaya çıktı. Baskın yapılan bir abla evinde bulunan notta akla ziyan ifadeler yer alıyor;



Zamanında verilen geniş imkanların hakkı verilemediğinden sıkıştırılıyoruz.

Bu süreç normal bir performansla aşılamaz.

"Batılı tasvir zihni yorar." Yalanlarla uğraşmayalım. Siz bu işi Allah'a havale etmeden aşamazsınız, doğruları anlatmanın anlamı yok.

Cennetin göbeğini isteyen cemaate sarılsın.

Talebi azaltmadan, maddi fedakarlıklarda bulunulmalı.

Bütün büyük zatlar tutuklanıp, tecrit edilmişlerdir. Peygamberimiz de 3 sene tecrit edilmiştir.