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'ın soykırım iddiası 'yi karıştırdı

DHA
  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 11:54 Güncelleme Tarihi: 14.1.2017 12:12
Garo Paylan'ın soykırım iddiası TBMM'yi karıştırdı
Garo Paylan'ın soykırım iddiası TBMM'yi karıştırdı

Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin 11'inci maddesi görüşülürken söz alan İstanbul Milletvekili 'ın Ermenilere 'soykırım' yapıldığı iddiası gerginliğe neden oldu.

AK Parti milletvekilleri, 'soykırım' ifadesinden dolayı 'ın özür dilemesini istedi. Ancak Paylan konuşmasına "Bir zamanlar yüzde 40 idik. Bugün binde biriz. Herhalde başımıza bir iş geldi ki; ben bunun adına soykırım diyorum. Ermeni halkı başına ne geldiğini çok iyi biliyor. Bir zamanlar atamın, dedemin başına ne geldiğini çok iyi biliyorum. Adını siz koyun o zaman. Biz yok hükmündeyiz. Binde bire düşmüşüz" diye devam edince AK Partili milletvekilleri masaya vurarak protestoda bulundu.

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"BU NE EDEPSİZLİK, BU NE ŞAHSİYETSİZLİK"

Bazı Ak Partili milletvekilleri kürsüye doğru yaklaşırken, 'li Sırrı Süreyya Önder, Paylan'ı kendi sıralarına götürdü. AK Partili milletvekilleri Paylan'a "Ermeni diasporasının ifadelerini kullanamazsın burada. Böyle ifade özgürlüğü olmaz. Bu ne edepsizlik, bu ne şahsiyetsizlik" diye tepki gösterdi.

Başkanvekili Ahmet Aydın tartışmanın uzaması üzerine birleşime ara verdi.