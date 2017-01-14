PKK'ya ağır darbe!

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde (06 Ocak-12 Ocak 2017) BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Mardin, Bitlis) teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulandı. İcra edilen operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde (06 Ocak-12 Ocak 2017) BTÖ'nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Mardin, Bitlis) teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulandı. Açıklamada; Şırnak Küpeli Dağı, Diyarbakır Lice-Hani, Batman Sason, Bingöl Genç, Bingöl Adaklı-Kiğı, Bitlis, Mardin Nusaybin, Ağrı Tutak ve Ağrı Doğubayazıt bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildiği kaydedildi.

8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İcra edilen operasyonlarda; 8 terörist etkisiz hale getirildi, 1 adet 60 milimetre havan, 31 adet el yapımı patlayıcı (EYP) , 42 adet piyade tüfeği, 7 adet tabanca, 500 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi. Şırnak, Küpeli Dağı'nda 25 mağara, 6 sığınak, Cudi Dağı'nda 2 mağara, Siirt Baykan bölgesinde 1 mağara, Diyarbakır Lice-Hani bölgesinde 1 mağara, 3 sığınak, 1 depo, Bingöl Genç bölgesinde 5 sığınak, 1 depo, Batman Sason Balbaşı Köyü bölgesinde 8 sığınak olmak üzere toplam 53 adet mağara, sığınak ve depo, çok miktarda yaşam ve gıda maddesi ile örgütsel dokümanının bulunarak imha edildiği, depo ve sığınakların kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

PKK'NIN FİNANSAL KAYNAĞINA AĞIR DARBE

Ayrıca bölücü terör örgününün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 276 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 646 kişi yakalandı.

Son bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütü giderek etkisiz hale getirilmektedir. Şırnak Küpeli Dağı, Diyarbakır Lice-Hani, Batman Sason, Bingöl Genç ve Ağrı bölgelerinde icra edilen operasyonlarla bölücü terör örgütüne ağır darbeler vurulmuştur. Tespit edilen mağara sığınaklar (53 adet) ile sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edilmiştir. İcra edilen operasyonlarla terör örgütünün kış tertiplenmesi kapsamındaki hazırlık faaliyetlerinin engellenmesi ve kısıtlanması noktasında çok önemli başarılar kazanılmıştır. Bölücü terör örgütünün önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan tedbirlerle de engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde çok sayıda kişinin kaçak geçişi engellenmiştir. Hudutlarda son bir hafta içinde yakalanan toplam 5 bin 646 kişi ve beraberlerinde ele geçirilen çok miktarda kaçak malzeme dikkate alındığında, bu durumun Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortaya koyduğu azim ve kararlılığın en güzel göstergesi olduğu değerlendirilmektedir."