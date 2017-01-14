Eski Futbolcu MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu.

Eşi intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı İstanbul'a geldi. Başbakanlık tarafından tahsis edilen uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Sancaklı, 22.30'da alandan ayrılarak hastaneye doğru yola çıktı.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM UÇAĞINI TAHSİS ETTİ

İstanbul'a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı'ya Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlık uçağını tahsis etti. Sancaklı'yı taşıyan uçak saat 22.10 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. VİP'den çıkan Sancaklı buradan eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti.

HASTANE ÖNÜNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunarak Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Hülya Sancaklı'nın tedavi altına alındığı hastane önünde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı, yakınlarının ise acil önünde bekledikleri görüldü.