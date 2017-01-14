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'nın eşi girişiminde bulundu

İHA
  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 23:12 Güncelleme Tarihi: 14.1.2017 23:24
Saffet Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu
Saffet Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu

Eski Futbolcu Kocaeli Milletvekili 'nın eşi girişiminde bulundu.

Eşi girişiminde bulunduğu iddia edilen Kocaeli Milletvekili İstanbul'a geldi. Başbakanlık tarafından tahsis edilen uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Sancaklı, 22.30'da alandan ayrılarak ye doğru yola çıktı.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM UÇAĞINI TAHSİS ETTİ

İstanbul'a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı'ya Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlık uçağını tahsis etti. Sancaklı'yı taşıyan uçak saat 22.10 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. VİP'den çıkan Sancaklı buradan eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti.

HASTANE ÖNÜNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Saffet Sancaklı'nın eşi 'nın intihar girişiminde bulunarak 'nde özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Hülya Sancaklı'nın tedavi altına alındığı hastane önünde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı, yakınlarının ise acil önünde bekledikleri görüldü.