Sır Oda’ya sızmışlar

Ankara’daki soruşturmada bir itirafçı, FETÖ’nün ÖSYM sorularını nasıl çaldığını deşifre etti. FETÖ’cülerin göz okuma sistemiyle girilen ‘Sır Oda’daki bilgisayara uzaktan erişimi sağlayan korsan yazılımla sızdığı anlaşıldı. FETÖ’nün bu şekilde son 15 yılın tüm sınav sorularını çaldığı tespit edildi

FETÖ MİLYONLARCA GENCİN HAYALİNİ BÖYLE ÇALDI!



Terör örgütü FETÖ'nün sınav usulsüzlüğüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada çok önemli ayrıntılara ulaşıldı.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ender Coşkun'un yürüttüğü soruşturmada milyonlarca öğrencinin kaderinin belirlendiği sınav merkezi olan ÖSYM mercek altına alındı. Daha önce ÖSYM'nin soru hazırlama biriminde görevli 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'inin itirafçı olduğu öğrenildi. İsmi gizli tutulan itirafçının savcılığa, "Sır Odasındaki bilgisayarlara yüklenen sorular 'sanal sunucu' vasıtasıyla ele geçiriliyor. Erişim yetkisi bulunan kişiler bu bilgisayarlara soruları yükleyebiliyor, alabiliyor ve silebiliyor" dediği öğrenildi. Bu itiraf üzerine Savcı Coşkun ve beraberindeki bilişim uzmanı polisler ÖSYM'nin en mahrem yeri olan soru hazırlama birimi ve soruların tamamlandıktan sonra yüklendiği "Sır Odası"nda bir dizi inceleme yaptı. Göz okuma "retina sistemi"yle girilen odadaki bilgisayarlardaki ilk incelemede, uzaktan erişimi sağlayan "ara yüz" yazılım programı ve "sanal sunucu" tespit edildi. Bu birimlerde çalışan ve bilgisayarlara erişim yetkisi bulunanların yüklenen bu korsan yazılım vasıtasıyla uzaktan erişim sağladığı belirtildi. Soruların uzaktan erişimle ele geçirilerek flaş belleklere yüklenip başta Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği olmak üzere FETÖ ile bağlantılı dershane ve okullarda örgüt üyelerine servis edildiği saptandı. Son 15 yıldaki tüm sınav sorularının bu şekilde çalındığı anlaşıldı.



SON 15 YIL ARAŞTIRILACAK

Bu tezgahın ortaya çıkarılmasının ardından Başsavcılık soruşturmayı derinleştirdi. Bakanlar Kurulu'nun izniyle son 15 yıldaki soruların nasıl çalındığı mercek altına alındı. İncelenecek imaj ve LOG kayıtlarından sisteme kimlerin direkt ya da uzaktan hangi tarihlerde kaç kez girildiği tespit edilecek. Ayrıca ÖSYM'deki en mahrem birim olarak bilinen "Sır Odası"nın girişinde bulunan retina sistemindeki kayıtlı personel listesi de incelemeye alındı.



MİLYONLARIN HAKKI GASP EDİLDİ

ÖSYM'nin yaptığı sınavlara her yıl 10 milyon kişi giriyor. 15 yıl geriye gidildiğinde bu rakam on milyonları geçiyor. KPSS'de ise son 15 yıl içinde kamuya 1.5 milyonun üzerinde kişi yerleştirildi. Bu rakamlar terör örgütü FETÖ'nün milyonlarca gencin hayaliyle de oynadığını gözler önüne seriyor.