15 Temmuz gecesinin finalini referandum zaferiyle tamamlayacağız

AK Parti İl Başkanı Dr. Selim Temurci, Mahalle Başkanları toplantısındaki konuşmasında;"15 Temmuz gecesinin finalini, referandum gecesi zaferle çıktığımızda tamamlayacağız" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, "teşkilatımızın omurgası" diye tanımladığı mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş Mahalle Başkanları Toplantısına, Milletvekilleri, İl Yürütme Kurulu Üyeleri, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, İstanbul'daki 959 Mahalle Başkanı ve çok sayıda AK Partili katıldı.