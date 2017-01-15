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15 Temmuz gecesinin finalini referandum zaferiyle tamamlayacağız

  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 16:11 Güncelleme Tarihi: 15.1.2017 16:14
15 Temmuz gecesinin finalini referandum zaferiyle tamamlayacağız
15 Temmuz gecesinin finalini referandum zaferiyle tamamlayacağız

İl Başkanı Dr. Selim Temurci, Mahalle Başkanları toplantısındaki konuşmasında;"15 Temmuz gecesinin finalini, referandum gecesi zaferle çıktığımızda tamamlayacağız" dedi.

İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, "teşkilatımızın omurgası" diye tanımladığı mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. 'nde düzenlenen Genişletilmiş Mahalle Başkanları Toplantısına, Milletvekilleri, İl Yürütme Kurulu Üyeleri, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, İstanbul'daki 959 Mahalle Başkanı ve çok sayıda AK Partili katıldı.