Anayasa değişikliği görüşmelerinde 1. tur tamamlandı

TBMM'deki anayasa görüşmelerinde son iki madde bu akşam oylandı. 17 ve 18'inci maddelerin de kabul edilmesiyle birlikte birinci tur görüşmeler sona ermiş oldu.

Meclis'teki anayasa görüşmelerinde birinci turda sona gelindi.

Bu akşam 17 ve 18'inci maddeler oylanıyor. Böylece 1. Tur sona erecek.

17. MADDE KABUL EDİLDİ

17'inci Madde kabul edildi. Maddeye 342 kabul, 135 ret oyu verildi.

18. MADDE KABUL EDİLDİ

Son madde olan 18'inci maddenin oylama işlemi tamamlandı. 18'inci maddeye 344 kabul oyu, 131 ret oyu verildi.

Böylece ilk tur görüşmeler sona ermiş oldu.

İKİNCİ TUR 18 OCAK'TA



18 Ocak tarihinden itibaren ise Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur görüşmeleri yapılacak.

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinin 3 gün süreceği öngörülüyor.

Daha sonra 7 Şubat'a kadar çalışmalarına 10 gün ara vermesi bekleniyor.