FETÖ’cü siber tehdide ‘milli’ güvenlik duvarı

Kamu kurumlarındaki siber güvenlik, yerli ve milli ürünlerle sağlanacak. HAVELSAN’ın geliştirdiği yazılımlarla hem güvenlik duvarı örülecek hem de siber saldırının istihbaratı alınacak

Hükümet, kamu kurumlarının internet güvenliğini sağlamak için yerli ve milli yazılım çalışmasına hız verdi. HAVELSAN, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere kurumların güvenliği için yaptığı 4 yerli yazılım çalışmasını bitirmek üzere.



3 YILLIK PROTOKOL İMZALANDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokolle siber güvenlik, e-devlet hizmetleri, bulut bilişim, elektronik haberleşme alt ve üstyapısı ile kamu güvenliği ve acil yardım haberleşmesi için geliştirilecek yerli ve milli yazılımlarda mutabakat sağlandı. Haberleşme Genel Müdürlüğü ve Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HAVELSAN) arasında imzalanan protokolle ise siber güvenlikte yeni bir dönemin kapısını aralayacak işbirliğine imza atıldı. Protokol kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri ile siber güvenlik konusunda ihtiyaç duyulacak çözümler üretilmesi kararlaştırılırken, geliştirilen ürünleri ilk olarak Ulaştırma Bakanlığı'nın ücretsiz kullanması sağlanacak. Bu kapsamda HAVELSAN yerli yazılım da geliştirecek. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere kritik kamu kurumlarının güvenliğini sağlayacak olan yazılımların içerisinde güvenlik duvarı (Firewall) sistemi yer alacağı gibi siber istihbarat yazılımı da hazırlanacak. SİEM adlı yazılım ile saldırı olmadan siber saldırının istihbaratı alınacak.



FETÖ AJANLARINA DCP ÖNLEMİ

Kurumlardaki veri kaçağı ise DCP adı verilen yazılım ile tespit edilecek. Bu yazılım kurumların içerisinde gizlenmiş FETÖ'cülerin bilgi sızdırmasını da önleyecek. Herhangi bir sızmada sistem alarm vererek, yetkililere ihbarda bulunacak.



HACKERLARA 'BAL KÜPÜ' TUZAĞI

"Bal küpü" adı verilen yazılımla ise sistemlere yem koyulacak ve sistemde açık varmış gibi gösterilerek buraya saldırı yapılabileceğine yönelik korsan hackerlar tuzağa düşürülecek ve avlanacak.