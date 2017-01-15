HDP’li Paylan’dan çirkin provokasyon

Meclis anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında HDP’li Garo Paylan soykırım iddiasında bulundu. AK Parti, CHP ve MHP’nin oylarıyla Paylan’a 3 birleşim Meclis’ten çıkarma cezası verildi

Meclis Genel Kurulu'nda anaya değişikliği teklifinin 11'inci maddesinin görüşmeleri sırasında HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan 1913-1923'te Ermeniler, Süryaniler, Rumlar ve Yahudilerin kaybedildiğini iddia ederek "Büyük katliam ve soykırımlarla bu topraklardan ya sürüldüler ya mübadelelere uğradılar" ifadesini kullandı. Paylan konuşmasını "Bir zamanlar yüzde 40'tık bugün binde biriz. Herhalde başımıza bir iş geldi ki... Ben adına soykırım diyorum, siz ne diyorsanız deyin" sözleriyle sürdürürken Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın "Milletin kürsüsünden milleti yaralayıcı ifadeler kullanılamayacağı" konusunda uyardı. Paylan'a AK Parti sıralarından da tepkiler yükseldi. AK Parti Milletvekili Metin Külünk ayağa kalkarak "Soykırım kelimesini düzeltecek" diye tepki gösterdi. AK Parti milletvekilleri de sıra kapaklarına vurdu. Bazı milletvekilleri ise kürsüye doğru yöneldi. Gerginliğin artması üzerine Meclis Başkanvekili Aydın birleşime ara verdi.



ÜÇ PARTİYİ BİRLEŞTİRDİ

Bir saati aşan arada TBMM Başkanvekili Aydın grup başkanvekilleriyle Paylan'a verilecek cezayla ilgili görüşme yaptı. Yeniden toplanan Genel Kurul'da MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Paylan'ın, Türkiye'de soykırım yaşandığını söyleyerek, Türkiye'yi, Türk milletini, devleti töhmet altında bırakan, acımasız ve alçak soykırım iddiasını provokatif şekilde ifade etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da soykırım iddiasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını ve bunu şiddetle reddettiklerini bildirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise "Bizim Ermeni vatandaşlarımızla ve dışarıdaki Ermenilerle hiçbir sorunumuz yok ama soykırım iddiası üzerinden ayrı bir milliyetçilik geliştirmeye çalışan ve uluslararası parlamentolar aracılığıyla bunun altyapısını oluşturmaya çalışan bu kirli dille meselemiz vardır" diye konuştu.



3 BİRLEŞİM ÇIKARMA CEZASI

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostan Paylan hakkında içtüzüğün 161. maddesine göre işlem yapılmasını istedi. HDP grubu adına Sırrı Süreyya Önder konuşurken Paylan savunma yapmadı. Yapılan oylamada AK Parti, CHP ve MHP'nin oylarıyla HDP'li milletvekili Paylan'a TBMM İçtüzüğü'nün 163. maddesi uyarınca Meclis'ten geçici olarak 3 birleşim çıkarma cezası verildi. Paylan'ın soykırım ifadesini Meclis dışında tekrarlamaması ve bu ifadenin de tutanaktan çıkarılması kabul edildi.