Milletin iktidarına giden yol açılacak

Başbakan Binali Yıldırım: Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek. Meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacak. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle millet kendisini yönetenleri doğrudan seçecek

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen II.Abdülhamid Han'ı anma programına katıldı. Yıldırım kornuşmasında şunları söyledi:



ABDÜLHAMİD ULU BİR HAKAN: Biz sizin yaşlarda okullardayken bize Abdülhamid'i doğru anlatmamak için herşeyi yaptılar. "Kızıl Sultan, vatanı satan pinti hakan" dediler, ama ulu Abdülhamid 33 yıllık saltanatı döneminde bir karış vatan toprağını bile alçaklara teslim etmeyen ulu hakandır. Osmanlı'nın en zor dönemlerinde, yedi düvele karşı imparatorluğu bir tutmasını bilmiş ve emperyalistlerin heveslerini kursağında bırakmıştır. Bugün üniversiteler, hastaneler, kışlalar, demiryolları aklınıza ne geliyorsa, cumhuriyet neslinin kullandığı tüm eserlerin altında o ulu hakanın imzası var. Marmaray projesi de Abdülhamid'in hayalidir. Onun hayalini gerçeğe dönüştürenler de Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıdır.



HALKIN GÜCÜ: İşte o Abdülhamid'den asker elbisesini giyen alçak FETÖ'cüler, bu memleketin evlatlarına tankıyla topuyla ateş etmekten geri kalmamışlardır. İşte Abdülhamid'in vatan sevgisi, insan sevgisi ile bu alçak FETÖ'cülerin yaptıkları arasındaki fark budur. Bu alçaklar herşeyi düşündüler ama halkın ve Hakk'ın gücünü düşünmediler. Vatan, bayrak, millet ve devlet sevgisi her türlü silahın üzerindedir.



BÖLGENİN TEMİNATI: Önümüzdeki çok önemli çok zorlu bir süreç. Etrafımızda ateş çemberi var. Türkiye bölgede barışın, güvenliğin kardeşliğin teminatıdır. Bunun için düşmanlığımızı azaltıp dostlarımızı artıracağız. Suriye'de akan kanı durdurduk, kalıcı barışı sağlamak üzere, hükümetimiz ve diğer paydaşlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün enerjimizi azaltan başımızı ağrıtan, bu bölücü terör örgütünü, FETÖ'yü ve DEAŞ ile birlikte tüm terör örgütlerini ülkemizin gündeminden çıkaracağız.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: Şimdi "Anayasa değişikliği ne getirecek?" diyorlar. Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek. Anayasa değişikliği Meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacak. Artık cuntacıların işbaşına gelme hevesinde olmayacak. Bu sistemle millet kendisini yönetenleri doğrudan seçecek. Kendisini yönetecekleri denetleyecek vekilleri de seçecek. Kendisi hükümetini doğrudan denetleyecek vekillerini de kendisi adına, millet adına kanunları yapacak. Millet yetkiyi verecek, hesabı da soracak. Türkiye milletten yetki almayanların söz söyleyeceği bir ülke olmaktan çıkacak. Bütün kurumlar milli iradenin emrine girecek.Vekillerin bacağını ısıranlar, her türlü barbarlığı yapanlar bilsin ki, millet bunun hesabını sandıkta verecektir. Söz de karar da milletin olacaktır.

