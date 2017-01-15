Yargıtay’dan emsal olacak KHK kararı: Kapatılan kuruma karşı dava açılamaz

Yargıtay, 15 Temmuz sonrasında KHK’larla kapatılan kurumlarda çalışanların işe iade, fazla mesai ve kıdem tazminatı gibi davalar açamayacaklarına karar verdi

Yargıtay, FETÖ ile mücadele kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kapatılan işyerlerinde çalışanların işe iade, fazla mesai ve ihbar ve kıdem tazminatı gibi davalar açamayacaklarına karar verdi. Daire, dava önceden açılmışsa da düşme kararı verilmesi gerektiğine işaret etti. Darbe girişimi öncesinde de olsa çıkarılanlarla kapatılma nedeni ile çıkarılanları yakından ilgilendiren emsal kararın veriliş süreci şöyle işledi:



'KHK NEDENİYLE DÜŞME KARARI VER'

İstanbul Özel Nilüfer Coşkun İlkokulu'nda çalışan öğretmen 2013'te işten çıkarıldı. Haziran 2013'te de "işçilik alacaklarının tahsili" talebiyle dava açtı. Dava, darbe girişimi sonrasına kadar devam etti. İstanbul Anadolu 4'üncü İş Mahkemesi, "öğretmenin çalıştığı dönemden alacağı olmadığı" gerekçesiyle davayı reddetti. Yani yargılama sırasında davanın esasına girdi. Özel Nilüfer Coşkun İlkokulu, dava devam ederken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkarılan 668 sayılı KHK ile FETÖ bağlantıları gerekçesiyle kapatıldı. Bu süreçte dosya temyiz için Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, davacı öğretmenin alacak istediği kurumun KHK ile kapatıldığını bu nedenle o kurum aleyhine alacak davası açılamayacağını belirledi. Daire yerel mahkemede, "dava şartı yokluğu nedeniyle ret kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilip öğretmenin alacağının bulunmadığı nedeniyle ret kararı verilmesinin yerinde olmadığını" kaydetti. Kararda, 675 sayılı KHK'ya göre, KHK'larla kapatılan kurum ve kuruluşlar aleyhine önceden açılan davaların da "dava veya takip şartı bulunmadığı" gerekçesiyle düşürülmesi gerektiğine işaret edildi.



EMSAL TEŞKİL EDECEK

Benzer bir karar da Yargıtay 7'nci Hukuk Dairesi'nden çıktı. Daire, 667 sayılı KHK ile kapatılan bir okulda çalışan öğretmenin işe iade davasının "dava şartı yokluğu" nedeniyle reddedilmesi gerektiğine işaret etti. Yargıtay 9 ve 7'nci Hukuk Daireleri'nin bu kararları yerel mahkemeler için örnek oluşturacak. Yerel mahkemeler KHK ile kapatılan kurumlar aleyhine açılan alacak, işe iade, fazla mesai ve kıdem tazminatı davalarını "Bu şirketler aleyhine dava açılamaz" diyerek reddedecek.