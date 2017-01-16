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Büyükelçinin katilinin cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü

AA
  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 12:48 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 12:54
Büyükelçinin katilinin cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü
Büyükelçinin katilinin cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının faili 'ın cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık 2016 Pazartesi akşamı Karlov'a suikast düzenledikten sonra emniyet güçlerince öldürülen Altıntaş'ın cenazesi, ailesi tarafından yasal süre dolmasına rağmen teslim alınmayınca geçen hafta Adli Tıp Kurumu yetkililerince belediye ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, cenazeyi 13 Ocak Cuma günü kimsesizler mezarlığına gömdü.