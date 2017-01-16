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Diyarbakır şehitlerinin isimleri belirlendi

İHA
  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 21:47 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 21:51
Diyarbakır şehitlerinin isimleri belirlendi
Diyarbakır şehitlerinin isimleri belirlendi

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen 4 polisin kimlikleri belirlendi.

Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün saat 16.30 sıralarında geçişi esnasında bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu yere önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi suretiyle düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurlarının kimlikleri tespit edildi. Saldırıda şehit olan polis memurlarının Mahmut Ava, Şenali Ocak, Ali Sevim ve Kadir Miraç Özcan olduğu belirtildi.