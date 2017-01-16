Erken seçim ipine sarıldılar

TBMM Genel Kurulu'nda 9 Ocak'ta başlayan anayasa maratonunun ilk turunda 'evet' oylarının 341-347 arasında çıkması nedeniyle 'fire' hesabı tutmayan CHP, ikinci tur öncesinde seçim kozunu oynamaya başladı. AK Parti ve MHP'den gelen 'erken seçim' açıklamalarını dikkate alan CHP, anayasa değişikliği teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde de kasım ayında erken seçim sandığının kurulacağını öngörüyor. CHP, 'erken seçim kararına tam destek veriyoruz' diyerek seçimle ilgili ilk hamlesini yaparken, ikinci hamlesi ise seçimle ilgili teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmak olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine hazırlıklara başlayan grup başkanvekillerinin birkaç gün içinde seçim teklifini 133 CHP milletvekilinin imzasıyla sunması bekleniyor. Teklifin gerekçesini ise "Meclis'te rejim değişikliğine yol açacak bir anayasa değişikliği yapılıyor. Oysa 1 Kasım seçimlerinde seçmen böyle bir değişikliği bilerek oy kullanmadı. O yüzden anayasa görüşmeleri askıya alınarak hemen seçime gidilmeli" görüşü oluşturacak. CHP bir yandan da Anayasa Mahkemesi için hazırlık yapıyor. 18 maddelik teklifin ikinci turda da TBMM'de 330 sınırını aşarak referandum kararı çıkması halinde, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.