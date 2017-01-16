İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin önemli bilgiler verdi. İşte Bakanlığın kamuoyu ile paylaştığı o bilgiler:

Son bir hafta içerisinde (09–16 Ocak 2017) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 222 operasyon gerçekleştirilmiştir. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 11'i ölü, 3'ü teslim olan, 6'sı sağ yakalanan olmak üzere toplam 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

09-16 Ocak 2017 tarihleri arasında, PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 419 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 40 kişi tutuklanmıştır.



Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

Teröristler tarafından kullanılan 23 sığınak/barınak/mağara ve

Tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,

130 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

19 el bombası,

19'u ağır ve uzun namlulu (1 Biksi, 16 Kaleşnikov, 1 M16, 1 Kanas) olmak üzere 103 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir.



TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ VE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 12 İLDE 15 UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ BU KAPSAMDA;

Piyasa değeri 11.581.770 TL olan;

872 kg Esrar,

186 kg Eroin,

57 kg Afyon,

45.145 adet Uyuşturucu Hap,

6 kg Metamfetamin,

10 kg Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirilmiş,

Ayrıca piyasa değeri 12.038.240 TL olan;

1.699.140 adet Kaçak Sigara,

36.065 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 779 kişi gözaltına alınmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

24'ü denizlerde olmak üzere 2.513 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 42 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 17'si tutuklanmıştır.



YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

Deaş terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 72 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 15'i tutuklanmıştır.



FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

839 kişi gözaltına alınmış bunlardan 405'i tutuklanmıştır.