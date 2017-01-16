İki hain saldırıda aynı tip mermi

İzmir'de polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısıyla ilgili soruşturma sürerken, SABAH ilginç bir detaya ulaştı. İzmir'de adliyeye yönelik saldırıda PKK'lı teröristlerin tıpkı 39 kişinin öldüğü Reina saldırısında olduğu gibi, zırh delici çelik uçlu kaleşnikof mermisi kullandıkları belirlendi. Her iki saldırıda da kullanılan mermilerin zırh delici çelik uçlu olduğu belirlendi. Çelik uçlu merminin, diğer kaleşnikof mermisine göre daha fazla etkisinin olduğu, yakın mesafeden atıldığı takdirde çelik yeleğin dahi işe yaramadığı öğrenildi. İsimleri farklı iki terör örgütünün de saldırılarda aynı mermiyi kullanması dikkat çekerken, DEAŞ, PKK ve FETÖ'nün birlikte hareket ettiği bir kez daha ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin, FETÖ soruşturmalarını yürüten savcıların odalarını hedef aldığı saldırıyla ilgili savcı, kirli işbirliğiyle ilgili önemli bulgulara ulaşmıştı.