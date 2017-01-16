Kadın subay sınırlaması kalkıyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Harp Okulu dışında askeri okullara kız öğrenci alınmaması yönündeki uygulamadan vazgeçtiklerini söyledi

Parlamentoda bazı gazeteciler ile sohbet eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "ihtiyaç olmadığı" gerekçesiyle Kara Harp Okulu dışındaki askeri okullara kız öğrenci alınmaması yönünde bir sınırlama getirildiğini ancak kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle bu karardan vazgeçildiğini açıkladı. Işık, "Arkadaşlara 'ihtiyacımız varsa talep de varsa alalım' dedim. Onlar da 'talep var' dediler. Yeniden kadın subay alımı olacak" dedi. Kadın subaylar ile çalışmaktan memnun olduğunu ifade eden Işık, "Aslında bizim dönemimizde kadınlar sosyal hayata ve işgücüne daha çok katıldılar. Ama bize yönelik niyeyse farklı bir algı var" diye konuştu.

KAMPANYA YAPILMIŞTI

ÖSYM'nin 2017 ÖSYS Kılavuzu'nda kadın adayların bu yıl sadece Kara Harp Okulu'na başvurabileceği belirtilmişti. Deniz ve Hava harp okulları ile Kara, Deniz ve Hava astsubay meslek yüksekokulları kadın adaylara kapatılmıştı. Bu kararın iptali, kadınların tüm okullara başvuru yapabilmesi yönünde internette bir kampanya başlatılmış ve yoğun destek almıştı.