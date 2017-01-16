Kırgızistan’da düşen uçakla ilgili Türkiye’den önemli açıklama

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bişkek’teki uçak kazasıyla ilgili olarak Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’ndan iki uzmanın Kırgızistan’a gitmek üzere görevlendirildiğini açıkladı.

UDH Bakanlığından yapılan açıklamada, ACT Havayollarına ait HongKong – Kırgızistan Bişkek uçuşunu gerçekleştiren B744 Model Kargo uçağının Türkiye saati ile 04:20'de Manas Havaalanı'na inişi sırasında, yaşam alanlarının olduğu bir noktaya düştüğü kaydedildi. Uçak mürettebatı olan 4 Türk vatandaşı ile 30'un üzerinde kişinin hayatını kaybettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Jamshit Khalilov'u arayarak konuyla ilgili bilgi aldığı ve başsağlığı mesajlarını ilettiği vurgulandı.

2 UZMAN BİŞKEK'E GİDİYOR

Kazanın incelenmesine ilişkin her türlü desteğin verileceğine yer verilen açıklamada, "Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu'ndan 2 uzman konuyla ilgili Kırgızistan'a gitmek üzere görevlendirilmiştir" denildi.