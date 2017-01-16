Mahrem abilere ByLock yasağı...

Konya’da itirafçı olan, FETÖ’nün TSK’da görevli mahrem abileri: Deşifre olmasınlar diye, mahrem abilerin ByLock ve Eagle kullanması yasaktı. Askerlerle evde veya kontörlü telefonla görüşürdük

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki askerlerle ilgilenmesi için görevlendirdiği mahrem abilerin, örgütün "ByLock, Eagle" gibi yazılımlarını hiç kullanmadığı, askeri personelle evlerinde görüşerek örgüt talimatlarını ilettikleri ortaya çıktı. Konya'da, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada deşifre edilen, aralarında pilotların da bulunduğu subay ve astsubay sayısı 251'e ulaştı. 4'üncü dalgada gözaltına alınan 71 kişiden 15'i tutuklanırken, 50 TSK personeli de itirafçı olup, örgütün yapısı hakkında bilgi verdi. Örgütün "ByLock, Eagle" gibi gizli yazılımlarını kullanmayan ve olası bir ikinci kalkışma için hazırda bekletildiği düşünülen 251 subay ve astsubay, FETÖ'nün mahrem abilerini de deşifre etti.



'BİRBİRLERİNİ TANIMAZLAR'

'Salih' kod adlı mahrem abi, deşifre olmamak için aldıkları talimatla "ByLock, Eagle" gibi haberleşme programlarını hiç kullanmadıklarını, kontörlü telefonlar aracılığıyla askerlerle haberleştiklerini anlattı. 16 yıldır örgüte eleman kazandırdığını ve 7 yıldır TSK yapılanmasında mahrem abi olarak görev yaptığını ifade eden Salih kod adlı zanlı şu bilgileri verdi: "TSK'da ilgilendiğim, albay, yüzbaşı gibi üst rütbedeki kişileri sohbet ortamı yerine haftada bir kez evimde toplantıya çağırırdım. Çok gerekli olursa birbirimizi kontörlü telefondan arayarak görüşme yapardık. Örgüt 2014'ten sonra ByLock ve Eagle uygulamaları kullandı. Ama bizim bu uygulamaları kullanmamız yasaktı. İlgilendiğim subaylar birbirlerini tanımaz, yanımda da hiç karşılaşmazlardı. Hepsiyle farklı günlerde özel olarak ilgilenir, evime geldiklerinde de araçlarını farklı caddeye park etmelerini isterdim."



LÜKS OTELDE MORAL TATİLİ

Örgütün, farklı zamanlarda kendilerini motive etmek amacıyla sosyal faaliyetler yaptığını belirten mahrem abi, Nevşehir'de yılda 2 kez aileli tatil programına katıldıklarını anlattı. Farklı illerden TSK mahrem abilerinin de otele geldiğini, burada Fetullah Gülen'in konuşmalarının yer aldığı CD'lerin kendilerine izletildiğini söyleyen itirafçı, 15 Temmuz'dan 3 gün sonra, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı imamı F.G. ile değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirterek, "Darbe girişiminden sonra askeri öğrencilerin 3 ay evimize gelmemeleri gerektiği kararını aldık. Örgüt toplantıları yaptığımız öğrenci evini de boşaltıp kapattık" dedi.