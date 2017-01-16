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Mersin'de 'Bylock'cu polisler adliyeye sevk edildi

DHA
  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 15:34 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 15:34
Mersin'de 'Bylock'cu polisler adliyeye sevk edildi
Mersin'de 'Bylock'cu polisler adliyeye sevk edildi

Mersin'de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) operasyonunda gözaltına alınan 18 polis adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde bekleyen polis eşi, gözaltılara tepki gösterdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme ağı 'Bylock' kullandığı belirlenen 18 polis memuru 5 gün önce gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlanan polisler, yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye çıkartıldı. Bu arada gözaltına alınan polislerden Serkan B.'nin eşi Hayat B. tepki gösterdi. Adliye kapısında bekleyen polis yakınların ve çocuklarının yanında gözyaşı döken Hayat B., "Eşim yıllarca terörle mücadele için çalıştı. Çocuklarım şimdi ne yapacak? Bu çocukların ahı elbet bir gün çıkacak. Bu gözyaşlarının ahı çıkacak bir gün" dedi.