‘Milletimizin talebi yeni anayasadır’

AK Parti İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş Mahalle Başkanları Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıya 959 mahalle başkanının yanı sıra milletvekilleri ve çok sayıda AK Partili katıldı. İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, "Mahallelerimiz, bizim zaferlerimizin merkez noktasıdır. Yeni Türkiye'ye adım adım yürürken İstanbul'da, sokaklarda, evlerde her yerde hazırlıkları yapacak ekiple birlikteyiz. AK Parti'yi, milletin değerlerini, iradesini ve Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bu topraklarda daha güçlü kılmak bizim sorumluluğumuzdur" dedi. Temurci, 15 yıldır yapılan çalışmaları referandum başarısıyla taçlandırmak istediklerini belirtti.