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’ta için yapan yakalandı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 18:46
Muş’ta eylem için keşif yapan terörist yakalandı!
Muş’ta eylem için keşif yapan terörist yakalandı!

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, valilik önünde için yapan PKK’lı i yakaladı.

Valiliği ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik öncesi yapmak üzere gizliden fotoğraf çekimi yapan bir şahıs takibe alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, titiz bir şekilde çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak i suçüstü yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen teröristin Muş'ta planlanan eylem için önceden keşif yapıp, fotoğraf çekimi yaparak terör örgütüne verdiği tespit edildi. PKK/KCK adına keşif faaliyeti yapan terör örgütünün sözde istihbarat elemanı A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.