Nijerya’da FETÖ okuluna baskın

Nijerya'da FETÖ'ye ait Lale Uluslararası Okulu'na düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türk öğretmenin de bulunduğu yedi kişi kaçırıldı. Nijerya'nın güneyindeki Ogun eyaletinde silahlı bir grup, FETÖ'ye ait okula saldırı düzenledi. Beş kadın personel ve üç öğrencinin kaçırıldığı bildirilen olayda, Nijerya polisi rehin kadın öğretmenin Türk olduğunu açıkladı. Okul yetkilileri saldırganların okulun arka bahçesindeki tellerin altından tünel kazarak içeri girdiğini tahmin ettiklerini açıkladı. Kaçırılan Türk öğretmenin isminin açıklanmadığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İLK DARBE SOMALİ'DEN

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra bakanlar kurulu kararıyla FETÖ iltisaklı okulları kapatarak çalışanları sınır dışı eden Somali, Mogadişu'da bulunan iki okul ve bir hastaneyi Türk yetkililere teslim etti. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar "Mogadişu'da bulunan iki okul ve bir hastane bizim yönetimimize geçti. Bugün de Maarif Vakfı'na devredildi okullar" dedi.