Numan Kurtulmuş'tan AHaber'e önemli açıklamalar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, AHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Gündemdeki önemli başlıklara ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, DEAŞ'ın kitlesel bir şekilde PKK'ya katıldığına dair iddialara açıklık getirdi. Kurtulmuş, "Bölgede oynanan oyunu gören Türkiye'dir. Bu oyunu Türkiye bozacağı için Türkiye'nin başına terör örgütleri musallat ediliyor. FETÖ'yü de DEAŞ'ı da PKK'yı da kullanacaklar. Türk milleti bu terör örgütleri arkasındaki ağababaları gördükçe ulusal birlik içine girdi. Bu ittifaklar vardır ve devam edecektir. Biz bu örgütlere karşı başarılı olacağız ve bir müddet sonra isimleri dahi olmayacaktır" dedi.

Numan Kurtulmuş'un AHaber'e açıklamaları başlıklar halinde şöyle oldu:

TBMM'DE ANAYASA GÖRÜŞMELERİ

CHP, malesef TBMM'ye yakışmayan hareketler gösterdi. İkinci turda CHP tabii ki direnç gösterecek ama tavsiyemi Türkiye'ye yakışmayacak ve Türkiye'yi rezil edecek görüntüler sergilenmemesidir. Nihai kararı millet verecek. CHP'nin tavırlarının anlaşılabilir bir seviyede kalmasını arzu ederiz. CHP bu görüntülerle kendisine zarar veriyor. Karar milletin kendisindedir.

İKİNCİ OYLAMA ÇARŞAMBA GÜNÜ

İlk turdaki seçim sonuçları ikinci turun aynasıdır. Farklı bir sonuç çıkmayacağı kanaatindeyim. Erken seçim konusu ise; Parlamento bu konuyu çözemezse o zaman erken seçime gidilebilir. Erken seçimin doğru olmadığı kanaatindeyim. Parlamento 2019'a kadar görevini sürdürecektir. Nihayetinde Türkiye referanduma gidiyor.

İLK DÖRT MADDEDE DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ OLDU MU?

AK Parti bu anayasa teklifini hazırlarken ilk 4 maddeyle ilgili herhangi bir gündem olmamıştır. Bu maddelerde değişiklik söz konusu dünde bugünde söz konusu değildir.

REFERANDUM NE ZAMAN?

Meclisten bu konuda karar çıktıktan sonra referanduma en kısa sürede gitmek en doğrusudur. Zannediyorum ki mümkün olan en kısa sürede Nisan ayı başında referanduma gidilecektir.

ABD'NİN PYD'YE VERDİĞİ DESTEK

Bu durumun yeni yönetim tarafından görüleceğini düşünüyoruz. Malesef Obama yönetimi Suriye'deki olumsuzlukların nasıl giderileceğini bilmemesinden kaynaklanmıştır. FETÖ konusunda ikinci bir konudur. ABD-Türkiye ilişkilerini derinden etkileyen PYD'den sonra FETÖ'ye verdiği destek ikinci konudur. Trump yönetiminin bu konuda değişikliğe gideceğini öngörüyorum. Bu ABD'nin de menfaatine bir durum olur. Bu iki değişiklikleri ABD yönetimi yaparsa ilişkilerimiz pozitif etkilenecektir.

ASTANA GÖRÜŞMELERİ

Hiçbir terör örgütü bu görüşmelerde olmamlıdır. Türkiye bu konuda tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Müzakerelerin sağlıklı yürümesi için de önemlidir. Terör örgütleri müzakere masasında olmamalıdır.

DEAŞ'TAN PKK'YA KİTLESEL KATILIM

Terör örgütleri farklı oryantasyonlara sahip olabilir. Görüşleri ne olursa olsun, FETÇ, DEAŞ VE PKK'nın ortak hedefi Türkiye'dir. Bunların hepsinin arkasında ağababaları vardır. Bu maşalar marifetiyle Türkiye engellenmeye çalışılıyor. Oyun budur. Bölgede oynanan oyunu gören Türkiye'dir. Bu oyunu Türkiye bozacağı için Türkiye'nin başına terör örgütleri musallat ediliyor. FETÖ'yü de DEAŞ'ı da PKK'yı da kullanacaklar. Türk milleti bu terör örgütleri arkasındaki ağababaları gördükçe ulusal birlik içine girdi. Bu ittifaklar vardır ve devam edecektir. Biz bu örgütlere karşı başarılı olacağız ve bir müddet sonra isimleri dahi olmayacaktır.

ADİL ÖKSÜZ İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Adil Öksüz'ün esas oğlan olmadığı kanatindeyim. Zihinsel olarak Adil Öksüz'ün peşinde giderken Akıncı Üssü'nde darbe girişimini yöneten asıl kişilerin üstü örtülmüş oldu. Reina saldırısının çok planlı bir saldırı olduğu açık. Soruşturmanın sonucunda bu saldırıda aydınlatılacaktır. Arkadaki kilit bağlantılar ortaya çıkacaktır. Reina saldırısı son derece profesyonel bir iştir.

15 TEMMUZ SONRASI

15 Temmuz'un pisliklerinin temizlenmesi onlarca yıl sürebilir. 40 yıl bu işin içerisine girmiş olan güç şu demektir: Neredeyse deniz kuvvetlerinin tamamını tesir altına almış bir çeteden bahsediyoruz. İçeride hala örgütle irtibatlı kişiler var. FETÖ çok derin bir yapılanma ama bir an evvel kurumlarımızı da şüpheli pozisyondan çıkarmamız lazım. Ayrıca KHK'larla yapılan TSK'daki yeni düzenlemelerde çok önemli adımlar atıldı. TSK içinde FETÖ ve benzeri kurumlar olmayacak. Bu mikropların temizlenmesi için hassasiyetle çalışıyoruz .

DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMA

Lafı dolaştırmadan söyleyeyim; kurlardaki dalgalanma manipülasyon. Türkiye ekonomisinin makro verilerinde bir olumsuzluk söz konusu değil. Merkez Bankasının tedbirler noktasında araçları var. Yapısal bir sıkıntı olsa onu söylerdik. Böyle bir şey yok. Spekülasyonlardan kaynaklanan bu durumda siyaset yoluna etkin bir şekilde devam ettikçe kurdaki dalgalanmada değişiklik olur. Önümüzdeki haftalarda kurun normal seviyelere geleceğini düşünüyorum.

KURDAKİ OYNAKLIK NE KADAR SÜRER?

Bu bir kere suni bir durum. Suni de olsa enflasyon ve büyüme hedeflerini etkileyecek bir durum. Türkiye'de cazibe merkezleri olan illerle ilgili kararlar alındı. Aslolan biz üretimdeki gücümüzü artırdıkça bu durum geçecektir. Türkiye bunu aşacak güçtedir.

KIBRIS GÖRÜŞMELERİ

Rum kesimi Avrupa'yı da arkasına alarak Türkiye'ye karşı oldu bittiye getirmeye çalıştı. Biz Kıbrıs'ta çözümden yanayız ama bir harita dayatmasını Türkiye kabul etmez. Kırmızı çizgilerimiz var. Türkiye'nin garantörlüğü önemlidir. Türkiye bu hakkından da vazgeçmeyecek. Masadan kalkan taraf olmayacağız ama taviz de vermeyeceğiz. Son anda kabul edilmeyecek bir harita ortaya çıkarılması asla kabul edilemez. Bir oldu bitti yapılmaya çalışıldı ama Türkiye buna gelmeyecektir.

EMEKLİ SUBAYLARIN TSK'YA KATILIMI

Kılı kırk yararak bu işlemler yapılacak. TSK, ihtiyacı olduğu noktada bu ülkeye bağlı olan insanlardan atama yapacaktır.