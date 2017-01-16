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ARKADAŞINA GÖNDER Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov yakalandı!
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  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 00:12 Güncelleme Tarihi: 17.1.2017 01:09
Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov yakalandı!
Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov yakalandı!

Yılbaşı gecesi 'deki eğlence mekanı 'da 39 kişiyi katleden '' kod isimli sağ olarak . Terörist 'ta Kırgız arkadaşının evinde ele geçirildi. Zanlı sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Reina ı ile birlikte 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi de gözaltına alındı.

'ta polis operasyonuyla yakalanan zanlısı ile birlikte 3'ü kadın 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi

AHaber CANLI YAYIN

POLİS 10 GÜNDÜR ÇEMBERE ALMIŞ

İstanbul Emniyeti'nin 10 gündür Esenyurt mahallinde çemberi daralttığı ve in yakalanması konusunda yoğun çaba sarfettiği bildirildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Terörist İstanbul'da düzenlenen operasyonda ğı belirtilirken sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü bildirildi.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPACAK

İstanbul Emniyeti'nin sabah saat 9'da konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

A Haber muhabiri Emrullah Erdinç'ten saldırganla ilgili ilk açıklama

İşte teröristin yakalanmasından ilk fotoğraf

Detaylar birazdan...