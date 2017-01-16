Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov yakalandı!

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katleden 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli terörist Abdulgadir Masharipov sağ olarak yakalandı. Terörist Esenyurt'ta Kırgız arkadaşının evinde ele geçirildi. Zanlı sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Reina saldırganı ile birlikte 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi de gözaltına alındı.
İstanbul Esenyurt'ta polis operasyonuyla yakalanan Reina zanlısı ile birlikte 3'ü kadın 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi
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POLİS 10 GÜNDÜR ÇEMBERE ALMIŞ
İstanbul Emniyeti'nin 10 gündür Esenyurt mahallinde çemberi daralttığı ve teröristin yakalanması konusunda yoğun çaba sarfettiği bildirildi.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Terörist İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtilirken sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü bildirildi.
EMNİYET AÇIKLAMA YAPACAK
İstanbul Emniyeti'nin sabah saat 9'da konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.
A Haber muhabiri Emrullah Erdinç'ten saldırganla ilgili ilk açıklama
İşte teröristin yakalanmasından ilk fotoğraf
Detaylar birazdan...