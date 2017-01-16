Turgay Oğur Güney Afrika’ya kaçtı

FETÖ’nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan, Genç Siviller hareketinin kurucularından Turgay Oğur’un, 15 Temmuz sonrası G. Afrika’ya kaçtığı belirlendi

FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Genç Siviller hareketinin kurucusu ve lideri Turgay Oğur'un, darbe girişiminin ardından eşi Neslihan Er Oğur ile Güney Afrika'ya kaçtığı belirlendi. Oğur'un, FETÖ'nün ODTÜ imamı olduğu, 17-25 Aralık darbe girişimini açıktan desteklediği, Genç Siviller'in FETÖ'yü eleştiren hiçbir eylemine de izin vermediği tespit edildi.



FETÖ'NÜN ODTÜ İMAMI

15 Temmuz'un ardından, aralarında Turgay Oğur ve Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 42 gazeteci hakkında 25 Temmuz'da yakalama kararı çıkarılmıştı. Güvenlik birimleri, Oğur ve ve eşi Neslihan Er Oğur'un darbe girişiminin ardından birçok FETÖ'cü gibi Güney Afrika'ya kaçtığını tespit etti. Turgay Oğur'un, FETÖ'nün ODTÜ imamı olduğu ifade edildi. Oğur'un, 17-25 Aralık darbe girişimine açıktan destek verdiği, kurucusu olduğu Genç Siviller'in ise FETÖ'yü eleştiren hiçbir eylemine izin vermediği ortaya konuldu. Adli kaynaklar, Oğur'un, Zaman gazetesine kayyum atanmasının ardından FETÖ tarafından çıkarılan Meydan gazetesinde köşe yazarlığı yaptığını, Can Erzincan Televizyonu'nda FETÖ'yü savunduğunu ve kapatılan Kimse Yok mu Derneği'nin yurt dışı faaliyetlerine katıldığını da belirledi. Oğur'un kayınpederi Bursa Girişimci İş Adamları Derneği (BUGİAD) Başkanı Ali Fuat Er de, darbe girişimin ardından FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.



Turgay Oğur'un kurduğu 'Genç Siviller' hareketi adını, Cumhuriyet'tin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan "Genç subaylar rahatsız" manşetinden almıştı.