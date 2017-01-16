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Van'da terör operasyonu

AA
  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 16:01 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 16:03

Van'ın Edremit ilçesindeki terör operasyonunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenkent Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "terör örgütü PKK'ya silah sağlama" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi" yaptığı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay hapis cezası bulanan M.P gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.