Van'da terör operasyonu

Van'ın Edremit ilçesindeki terör operasyonunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenkent Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "terör örgütü PKK'ya silah sağlama" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi" yaptığı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay hapis cezası bulanan M.P gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.