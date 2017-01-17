18 madde için 3 bin 59 sayfa

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yer aldığı anayasa değişiklik teklifinin ilk tur görüşmeleri 90 saatlik maratonun ardından tamamlandı. MHP'nin destek verdiği teklifte CHP görüşmeleri yavaşlatmak için her yolu denedi. Yumruklu, ısırıklı kavganın yaşandığı görüşmelerde CHP, kürsü işgal etti. 'Düşünerek oy kullanma' eylemi ile görüşmeleri yavaşlattı. Son gün görüşmelerinde ise oy kullanılan kupaların önüne anayasa kitapçıkları bıraktı. Sabahlara kadar süren görüşmelere Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eksiksiz katıldı. 9 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te toplanan Genel Kurul'un ilk günkü mesaisi 11 saat 20 dakika, ikinci gün görüşmeler ise 12 saat 38 dakika, üçüncü gün görüşmeleri, 14 saat 34 dakika, dördüncü gün görüşmeleri 13 saat 16 dakika, beşinci gün görüşmeleri 14 saat 14 dakika sürdü. Genel Kurul en fazla mesaisini ise 16 saat 10 dakika ile 14 Ocak Cumartesi günü yaptı. Meclis, teklifin son günü ise 7 saat 23 dakika çalıştı. Maddeler 340 ile 344 oy arasında kabul edildi. 90 saatlik maraton tutanaklara 3 bin 59 sayfa olarak yansıdı.