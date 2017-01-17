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'na operasyonu: 6 gözaltı

DHA
  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 10:03 Güncelleme Tarihi: 17.1.2017 10:04
3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında 'nda görevli aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Görev başında oldukları belirtilen 6 şüpheli yakalandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından /'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya'da bulunan 'na bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi. Örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, bu sabah 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na girerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 1 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor. Operasyon kapsamında şüphelilerin hava üssündeki odalarında da aramaların devam ettiği belirtildi. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.