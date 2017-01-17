Almanlardan Türkiye'ye büyük övgü

Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Nöther: Bu ülke yatırım yapılmasını hak ediyor. Şu andaki siyasi ortamda bu görülmese de çok sayıdaki genel veri bunu söylüyor. Alman yatırımcılar Türk ortaklarının geleceğe yönelik önünü açmak için birtakım adımlar atıyor.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nöther, Türk ekonomisiyle ilgili, "Bu ülke yatırım yapılmasını hak ediyor. Şu andaki siyasi ortamda bu görülmese de çok sayıdaki genel veri bunu söylüyor." dedi.

Nöther, Alman devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Türkiye'de OHAL kapsamında alınan önlemlerin uzun süreceğine dair endişesinin olmadığını belirtti.

Uluslararası yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmakta çekingen davrandığını, bazı orta ölçekli yatırım planlarının bir süreliğine ertelendiğini ifade eden Nöther, buna karşın Türk ekonomisine yönelik güven algısının geri geleceğine inandığını vurguladı.

Nöther, "Bu ülke yatırım yapılmasını hak ediyor. Şu andaki siyasi ortamda bu görülmese de çok sayıdaki genel veri bunu söylüyor." diye konuştu.

Jan Nöther, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik yatırımları hakkında ise "Ben zor zamanlarda diyaloğun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve özellikle de Alman yatırımcılar Türk ortaklarının geleceğe yönelik önünü açmak için birtakım adımlar atıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de faaliyet gösteren Alman yazılım şirketi SAP'nin Başkan Yardımcısı Franz Faerber de Nöther'in Türkiye hakkındaki olumlu görüşlerini destekledi.

Faerber, "İstanbul'da 17 milyon kişi yaşıyor. Bu genç ve eğitimli bireyler bakımından büyük bir fırsat sunuyor. Rekabet durumu, iyi eğitimli insanların aranıp da bulunamadığı ülkelerdeki gibi değil. Burada gerçekten kalifiye bulma imkanımız var." dedi.