Bu çocukların katili PKK

PKK, bölgenin çocuklarını zorla ya da kandırarak dağa götürüp eline silah vererek çatışmalarda ön saflara sürüyor. İşte son istihbarat raporuna göre örgütün son iki yılda ölümüne neden olduğu o çocuklar

PKK, Doğu Güneydoğu kökenli çocukları zorla ya da kandırarak dağa götürüp, çatışmalarda ön saflara sürerek ölüme gönderiyor. İstihbarat birimleri de hazırladıkları son raporda, PKK'nın son 2 yılda ölüme gönderdiği 13-16 yaş arasındaki çocuklara, fotoğrafları, isimleri ve ölüm tarihleri ile yer verdi.

DOLAR ÜZERİNDEN MAAŞ VAADİ!

Rapor, terör örgütünün eline tutuşturduğu boylarından büyük silahlarla ön saflara ölüme gönderdiği çocukları nasıl istismar ettiğini gözler önüne seriyor. Tespitlere göre, örgüt önce başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile bu bölgelerden büyük kentlere göç etmiş ailelerin çocuklarını, "Senden kısa zamanda iyi bir gerilla komutanı olur", "Kürdistan kurulursa sen polis olacaksın", "İstersen her dolar üzerinden alacağın maaşını biriktirip ailene dönersin" gibi sahte kahramanlık motivasyonuyla kandırıyor. Daha sonra çocuklar önce sokak çatışmalarında polis ve askeri taşlamaya yollanıyor. Ardından, çocuklara "Seni tespit etmişler yakalanırsan zindanlarda çürürsün" denilerek dağa çıkmaları sağlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 ay ideolojik 2 ayda silah eğitimi verilen çocuklar, hemen ardından çatışmalara gönderiliyor.

KIZLAR 'CARİYE' YAPILIYOR

Mağaralara konulan çocuklar çatışma olmadığı zamanlarda çodun toplama, siper ve tuvalet çukuru kazma, bulaşık ve çamaşır yıkama, yemek yapma ve nöbet tutma işlerinde kullanıyor. Üst düzey örgüt yöneticileri beğendikleri kızları, "Ben yetiştireceğim" diyerek kendilerine cariye olarak ayırarak cinsel istismarda bulunuyor.



500 ÇOCUĞUN KAÇIRILMASINI ORGANİZE ETMİŞTİ

Türkiye'den ve Suriye'den PKK'nın terör kamplarına 500 çocuğun getirilmesini sağlayan "Cahide" kod adlı Latife Kaya, geçen yıl Suriye'nin Kamışlı bölgesinde aşiretlerin çocuklarını toplayıp Kandil'e götürmek isterken, Miranda aşireti tarafından öldürülmüştü.



YPG'DE ÇOCUK TABURU

Raporun son bölümünde ise örgütün Suriye'deki uzantısı YPG'nin'de 2014 Haziran ayından bu yana, 12-16 yaş arasındaki yüzlerce çocuğu "Zorunlu askerlik" adı altında ailelerinden zorla alıp çatışmalara gönderdiği ve onlarca çocuğun da hayatını kaybettiğine yer veriliyor. 12 yaşındaki Şiyar Faris'de YPG'nin ölüme gönderdiği çocuklardan biri.



İŞTE SON İKİ YILDA ÖLENLERİN LİSTESİ

İşte PKK'nın 2015 ve 2016 yıllarında ölüme gönderdiği çocuklar ve öldükleri yerler.

Beybin Yoksul (Sözdar Avesta ) 2 Eylül 2016/Çukurca

Mahir Eyüp (Yılmaz Basya) 10 Ekim 2016 /Kandil

Nezahat Darga (Axin Kıçi) 12 Eylül 2016/Çukurca

Zahide Malgoz (Sorxwin Kıçi) 2 Eylül 2016/Şırnak

Mazlum Karuman (Cesur Mamxuri) 29 Temmuz 2016/ Hakkâri

Eylem Çakar (Şilan Başkale) 7 Ekim 2016 /Hakkâri

Gurbet Bilir (Aryen Amed) 2 Mart 2016/ Mardin

Davut Bartın (Brusk Cilo) 20 Mayıs 2016/ Van

Sinan Abi (Çokyat Kato) 6 Haziran 2016/ Hakkâri

Aydın Adıyaman (Xemgin Roj) 15 Mayıs 2016/Dağlıca

Zilan Mihyettin (Can Welat Kados) 26 Ocak 2016 Şırnak

Ramazan Deger (Botan Cudi) 24 Eylül 2015/Şırnak

Demhat Karaman (Sebest Beritan) 24 Eylül 2015/Hakkâri

Helil Xelil (Tekoşin Xelil) 4 Ekim 2015/ Hakkâri

Menice Dindar (Jinda Sakine) 2 Eylül 2015/ Hakkâri

Zeynep Gasır (Vivan Kıçi) 16 Mayıs 2015/ Erzurum