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'nün imamları yakalandı

  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 11:28 Güncelleme Tarihi: 17.1.2017 11:28
FETÖ'nün adliye imamları yakalandı
FETÖ'nün adliye imamları yakalandı

Kahramanmaraş'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik yapılan operasyonda örgütün ' imamı' oldukları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

/PDY'nin yapılanmasına yönelik kentte devam eden soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak'ta birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda FETÖ/PDY'nin adliye imamı oldukları iddia edilen A.S. ve T.S. isimli öğretmenler ile sağlık memuru R.i. gözaltına alındı.

Adreslerde arama da yapan polisler, şüpheliler sorgulamak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. 5 gün boyunca sorgulanan şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u adliye personelinin cep telefonlarına yükledikleri ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan 3 kişi, sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.