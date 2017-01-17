Sondakika haberi: Ünal Tanık FETÖ'den gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni Ünal Tanık, Yalova'da gözaltına alındı. Ünal Tanık Rota Haber isimli haber sitesinde Said Sefa’ya Fuat Avni adıyla köşe yazarlığı yaptırmıştı.

FETÖ'nün İstanbul il yapılanmasında yer aldığı iddia edilen, "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni olan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla aranan Tanık'ın, Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir ikamette saklandığı öne sürüldü. Ünal Tanık'ın Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı açıklandı. Söz konusu ikamette gerçekleştirilen aramada çok sayıda doküman ve dijital materyale de el kondu.

FETÖ'NÜN MUHAFAZAKAR CAMİAYA SOKTUĞU KRİPTO İSİM!

FETÖ'nün muhafazakar camianın içine soktuğu kritpo isimlerden biri olan Ünal Tanık, Rotahaber.com internet sitesi üzerinden 17/25 Aralık sürecinde Gülen örgütünün tetikçiliğini yapmıştı. 15Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından sosyal medyadan çekilen Ünal Tanık, haber sitesini de güncellemeyerek izini kaybettirmişti.

ERKAM TUFAN ALTAY TARAFINDAN YÖNLENDİRİLİYORDU

Muhafazakar ve sağ tandanslı medya gruplarından çalışan Ünal Tanık, 2012 yılında FETÖ'nün ihanetinin ortaya çıkmasıyla birlikte Rotahaber.com'u kurdu. Bir dönem Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı FETÖ'cü firari hain Erkam Tufan Altay tarafından yönlendirilen Ünal Tanık'ın eşinin de FETÖ mensubu olduğu belirtiliyor.