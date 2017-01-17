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merkezli /PDY operasyonu

AA
  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 09:41
Giresun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Giresun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyon kapsamında meslekten ihraç edilen 24 gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sürdürülen /PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde Giresun, Trabzon, Ordu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Samsun ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir 3. sınıf emniyet müdürünün de yer aldığı daha önce meslekten ihraç edilen 24 gözaltına alındı.

"ByLock" kullandıkları belirlenen şüphelilerin, gözaltına alındıkları illerdeki emniyet müdürlüklerine götürüldüğü öğrenildi.